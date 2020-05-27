5 звездных конфликтов громче Пригожина и Шнурова

Перепалки знаменитостей порой случаются по неожиданным причинам.

Конфликты творческих личностей начинаются со стихов и песен, а заканчиваются словесными перепалками. Так певец Сергей Шнуров обрушился с критикой на продюсера Иосифа Пригожина за то, что тот рассказал о бедственном положении артистов во время вынужденной отмены концертов. Мужчины обменялись посвященными друг другу стихами, так и не уладив конфликт. Это не первый случай, когда знаменитости критикуют слова и действия друг друга — об остальных WomanHit.ru расскажет в этом материале.

Когда в онлайн-пространстве сходятся два настроенных друг против друга журналиста, крупного скандала не избежать. В эфире шоу «Вечерний Ургант» Собчак сказала, что никогда бы не обратила внимания на Тину, если бы была мужчиной: «Канделаки сколько в спортзале ни занимается, у нее все равно тело выглядит так себе». В ответ на такие слова Канделаки продемонстрировала на фото стройную фигуру и поделилась рецептом полезного салата: «Продолжаю доказывать, что вкусное, полезное и полноценное питание в том числе и доступно». Также она прокомментировала слова Ксении: «Не скрою, это лестно — лестно, когда бывший экс-кандидат в президенты… известный видеоблогер, ведущая… обсуждает меня, скромную девочку из Тбилиси. Честно? Приятно, скрывать не буду!»

Конфликт звезд начался с того, что Владимир Познер написал письмо режиссеру после выхода его передачи «Бесогон ТВ» про чипирование людей — журналист отметил, что не согласен с взглядами Михалкова на ситуацию и раскритиковал в эфире радиостанции «Эхо Москвы». В ответ на это в новом выпуске Михалков обратился к Познеру: «Владимир Владимирович, [зачем] вы меня тронули?» На что позже Познер опубликовал открытое письмо на своем сайте, в котором отметил, что «ни разу не сказал, что не станет отвечать на вопрос о том, как он относится к его программе, если его спросят».

После интервью блогера Иды Галич Собчак, где она объяснила, почему негативно высказывается об Ольге Бузовой, певица не сдержала эмоций. Тогда Галич рассказала об обмане певицы, которая отказалась дать ей интервью, сославшись на отсутствие голоса, а затем все же поговорила с другими журналистами. Бузова удивилась, что они с Идой некоторое время отлично ладили и часто встречались на мероприятиях, а о недоразумении на премии она не помнит. Певицу обидели резкие слова блогера, после чего прежнее общение уже невозможно восстановить.

«Холодильник манит и обладает магнетическим свойством», — шутила Эвелина в прямом эфире вместе с Аленой Водонаевой. На карантине Эвелина Бледанс решила всерьез заняться своей фигурой, правда традиционными способами эффективно снизить вес ей не удалось. Актриса призналась, что принимает специальные медикаменты под наблюдением врача. В ответ на это Дана Борисова, ранее признававшаяся в приеме похожих таблеток, неожиданно решила прокомментировать ситуацию в своем Инстаграме: «Конечно, берите пример с меня, а не с Эвелины Бледанс, которая попивает всякие таблеточки для похудения». История наделала немало шума в прессе, однако Эвелина не стала оскорблять Дану в ответ, а еще раз объяснила, что все манипуляции проводит под наблюдением доктора.

Татьяна Брухунова и Настя Ивлеева