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«Ни копейки не имеем»: как кризис ударил по русским звездам 

Диана Товсепова 2 часа назад
«Ни копейки не имеем»: кризис ударил по русским звездам
Фото: Twitter
Пандемия коронавирусной инфекции дотянулась практически до всех слоев общества. В России тяжелые последствия переживает шоу-бизнес. И дело не в том, что уже не мало артистов испытали на себе все тяготы вируса и пневмонию, а в том, что из-за отмены всех концертов, корпоративов и мероприятий наши звезды остались без заработка.
При этом без своих гонораров долго они выдержать не смогли. Особенное внимание привлек крик о помощи артиста Тарзана (Сергея Глушко). Так, супруг певицы Наташи Королевой, пожаловался на нехватку денег в период самоизоляции в стране.
Он рассказал, что его фитнес-зал закрылся, а он расторг договоренности об аренде и перевез оборудование на дачу. Тарзан задался вопросом, почему власти в стране думают только о поддержке пенсионеров и врачей, но забывают о деятелях культуры.
"В отличие от бабушек и дедушек, которые сидят дома, и как получали пенсию, так и получают, мы, артисты, ни копейки не имеем. Более того, мы будем последними, кого подключат к жизни, потому что это массовое собрание людей", — пожаловался Тарзан.
Он отметил, что народ ошибочно считает артистов самыми богатыми людьми в стране и еще и требует от них помощи:
"Не имея возможности ни копейки заработать сейчас, к нам сейчас такие требования: вы давайте-ка и врачей оплачиваете, тут сидите, рожами своими там. И пятое, десятое.
Народ вообще не понимает, в чем дело. А мы ни копейки не имеем. И еще раз повторю: самые последние будем подключены к жизни. Поэтому вот так. Бизнеса никакого…".

Продюсер поддержит

Позицию Тарзана поддержал и продюсер Иосиф Пригожин, заявивший, что артисты и деятели культуры в РФ находятся сейчас за чертой бедности.
"Артисты оказались в чудовищной ситуации, особенно молодые. Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить…", — заявил Пригожин.
При этом он отметил, что снова зарабатывать звезды смогут не скоро
"Не раньше 2021 года мы сможем снова вернуться в концертные залы. Не раньше чем через полгода зрители смогут увидеть первые выходы артистов на сцену. Да и зритель не сразу побежит покупать билеты. Кроме того, все зависит еще и от эпидемиологической ситуации…", — заявил он.
Кроме того, продюсер объяснил, что артисты также платят налоги государству и оно в тяжелой ситуации должно придти к деятелям культуры на помощью.

"Не хватает на коммуналку"

А вот артист Юрий Лоза отметил что у звезд должен быть "загажник", но согласился с тем, что сейчас с доходами очень туго:
"Вот я получаю только пенсию в 12 тысяч, которой не хватает даже на коммуналку".
Дрессировщик и гендиректор Московского цирка Эдгард Запашный согласился с тем, что деятели искусства сейчас бедствуют, однако речь не о звездах, а о простых музыкантах, танцорах и других.
После таких заявлений власти РФ уже задумались о порядке осуществления помощи отечественным артистам.
Видео дня. Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
Женский форум 55
Звёзды , Юрий Лоза , Эдгард Запашный , Наташа Королева , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин
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