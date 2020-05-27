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Беременную певицу сфотографировали в купальнике на пляже 

Lenta.ru и ещё 1 5 часов назад
Беременную певицу сфотографировали в купальнике
Фото: Lenta.ru
Папарацци сфотографировали беременную американскую певицу Кэти Перри в купальнике на пляже во время изоляции, введенной на фоне пандемии коронавируса. Откровенные кадры публикует Daily Mail.
На снимках знаменитость запечатлена в слитном купальнике бренда Dolce & Gabbana стоимостью 475 фунтов стерлингов (41,5 тысячи рублей), соломенной шляпе и шлепанцах. В одной руке исполнительница держит пляжную сумку, а в другой — своего питомца.
Lenta.ru
Снимки были сделаны в Санта-Барбаре, Калифорния. Отмечается, что Перри провела выходные вне дома вместе с супругом и некоторыми членами семьи. При этом на ней не было средств индивидуальной защиты.
В мае плюс-сайз-модель Искра Лоуренс (Iskra Lawrence) показала живот после родов. На размещенных кадрах знаменитость позирует в спортивных штанах молочного цвета и сером бюстгальтере. В описании к фотографии она рассказала, что регулярно увлажняла кожу во время беременности.
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