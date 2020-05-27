Новая возлюбленная 57-летнего актера и продюсера Сергея Жигунова высказалась о сходстве со звездой "Моей прекрасной няни" Анастасией Заворотнюк . Журналистка Виктория Ворожбит прокомментировала это в своем Instagram-аккаунте.

Женщина опубликовала свою фотографию и рассказала, что во время самоизоляции обучилась азам парикмахерского мастерства. Пользователи Сети в комментариях в очередной раз отметили сходство журналистки с экс-возлюбленной Жигунова.

«Ох, ну будто сестры с Заворотнюк. Бывает же так», — написали подписчики.

На что Ворожбит резко отреагировала. Она заявила, что не считает себя похожей на известную актрису и призналась, что часто блокирует из-за подобных высказываний подписчиков в Instagram.

«Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит. На счет сходства — я так не считаю. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты».

В СМИ предположили, что сейчас женщина живет в доме Жигунова в Подмосковье. Однако сама Ворожбит отказывается комментировать эту информацию.