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Возлюбленная Жигунова ответила про сходство с Заворотнюк 

Анастасия Иванова 1 час назад
Новая возлюбленная 57-летнего актера и продюсера Сергея Жигунова высказалась о сходстве со звездой "Моей прекрасной няни" Анастасией Заворотнюк. Журналистка Виктория Ворожбит прокомментировала это в своем Instagram-аккаунте.
Женщина опубликовала свою фотографию и рассказала, что во время самоизоляции обучилась азам парикмахерского мастерства. Пользователи Сети в комментариях в очередной раз отметили сходство журналистки с экс-возлюбленной Жигунова.
«Ох, ну будто сестры с Заворотнюк. Бывает же так», — написали подписчики.
На что Ворожбит резко отреагировала. Она заявила, что не считает себя похожей на известную актрису и призналась, что часто блокирует из-за подобных высказываний подписчиков в Instagram.
«Вы ошибаетесь. Я Виктория Ворожбит. На счет сходства — я так не считаю. Я похожа на себя и на маму с папой. Остальное придумали журналисты».
В СМИ предположили, что сейчас женщина живет в доме Жигунова в Подмосковье. Однако сама Ворожбит отказывается комментировать эту информацию.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что сосед Жигунова подтвердил роман с копией Заворотнюк.
Женский форум 3
Звёзды , Видео , Сергей Жигунов , Анастасия Заворотнюк
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