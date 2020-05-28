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Татуированный сын Яковлевой высказался о детях 

WMJ.ru и ещё 3 1 час назад
«Хочу оставить свою мать без внуков»
Фото: WMJ.ru
Денис Шальных станет героем нового выпуска шоу «Секрет на миллион», где и поделится своими откровениями.
27-летний Денис Шальных — один из самых скандальных звездных наследников. Сын Елены Яковлевой стал широко известным после того, как всерьез увлекся татуировками. На лице у парня уже не осталось живого места. За тягу к нательной живописи Дениса прозвали фриком. Молодой человек редко дает интервью и рассказывает о своей жизнь, но на этот раз сделал исключение и пришел в студию телеканала НТВ. В разговоре с Лерой Кудрявцевой молодой человек отметил, что не планирует становиться отцом.
Да, я хочу оставить свою маму без внуков, а себя — без детей,
— откровенно заявил парень. Очередной выпуск программы «Секрет на миллион» выйдет только 30 мая. Пока в Сети опубликовали только анонс передачи, где Денис и выразил свое отношение к наследникам.
К слову, Шальных уже успел побывать в браке. На протяжении двух лет он был женат на Виктории Мельниковой. Пара тайно оформила свои отношения в 2017 году. На церемонию бракосочетания были приглашены только близкие друзья влюбленных, Елена Яковлева и фотограф. Как говорили друзья пары, отношения супругов поначалу были безупречными, однако потом девушка заподозрила мужа в измене и подала на развод.
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Звёзды , Денис Шальных , Елена Яковлева , Виктория Мельникова , Лера Кудрявцева , НТВ
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