«Хочу оставить свою мать без внуков»

Денис Шальных станет героем нового выпуска шоу «Секрет на миллион», где и поделится своими откровениями.

27-летний Денис Шальных — один из самых скандальных звездных наследников. Сын Елены Яковлевой стал широко известным после того, как всерьез увлекся татуировками. На лице у парня уже не осталось живого места. За тягу к нательной живописи Дениса прозвали фриком. Молодой человек редко дает интервью и рассказывает о своей жизнь, но на этот раз сделал исключение и пришел в студию телеканала НТВ. В разговоре с Лерой Кудрявцевой молодой человек отметил, что не планирует становиться отцом.

Да, я хочу оставить свою маму без внуков, а себя — без детей,

— откровенно заявил парень. Очередной выпуск программы «Секрет на миллион» выйдет только 30 мая. Пока в Сети опубликовали только анонс передачи, где Денис и выразил свое отношение к наследникам.