Продюсер Яна Рудковская рассказала о травле ее и фигуриста Евгения Плющенко сына Александра. Она снялась в фильме "Рудковская. Исповедь".
Напомним, что ранее в Сети появились новости, что у ребенка Рудковской и Плющенко есть психическое заболевание. Публикацию сделало издание «Стар Хит». Однако семья опровергла эту информацию.
"Почему такое хладнокровие? Почему такое безразличие к маленькому мальчику, который ничего не сделал?… Моя первая реакция — это, что это какая-то ошибка".
Рудковская назвала произошедшее уголовным преступлением. По ее словам, это была клевета и вторжение в личную жизнь.
"Уверена, что была получена взятка. Я не исключаю, что это был заговор… Понятно, что у меня большой бизнес. Где большой бизнес, где большие деньги, там всегда большие проблемы, там большие враги", — сказала Рудковская.
Кроме того, продюсер призналась, что в ноябре прошлого года им начали поступать угрозы убийства в социальных сетях. Она рассказала, что у сына на тот момент было три телохранителя.
"Саше не разрешали подъезжать к зрителям брать игрушки, подарки, брать цветы… Боялись, что могут бутылку с какой-нибудь смесью бросить на лед".
Ранее "Рамблер" рассказывал, что Рудковская доказала отсутствие болезни у сына.