Напомним, что ранее в Сети появились новости, что у ребенка Рудковской и Плющенко есть психическое заболевание. Публикацию сделало издание «Стар Хит». Однако семья опровергла эту информацию.

"Почему такое хладнокровие? Почему такое безразличие к маленькому мальчику, который ничего не сделал?… Моя первая реакция — это, что это какая-то ошибка".

Рудковская назвала произошедшее уголовным преступлением. По ее словам, это была клевета и вторжение в личную жизнь.

"Уверена, что была получена взятка. Я не исключаю, что это был заговор… Понятно, что у меня большой бизнес. Где большой бизнес, где большие деньги, там всегда большие проблемы, там большие враги", — сказала Рудковская.

Кроме того, продюсер призналась, что в ноябре прошлого года им начали поступать угрозы убийства в социальных сетях. Она рассказала, что у сына на тот момент было три телохранителя.