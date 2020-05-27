Звезды, стиль которых постоянно критикуют 

WomanHit.ru предлагает вспомнить артистов, чьи образы чаще всего становятся объектами бурных обсуждений в Сети.

На них смотрит весь мир или как минимум целая страна, а потому о модных провалах звезд мы слышим довольно часто. Многие селебритис предпочитают не пользоваться услугами стилистов и часто выходят на красные дорожки в образах, которые они сами посчитали подходящими для мероприятия. Сегодня мы вспомним об артистах, которых любят покритиковать за выбор одежды не только случайные посетители их страничек в соцсетях, но даже поклонники.

На пике популярности Бритни просто сверкала: потрясающую фигуру артистки стилисты умело подчеркивали короткими топами и джинсами с низкой талией.

WomanHit.ru

Про истечении 15 лет звезда Спирс уже не горит так же ярко, как в нулевых, а потому поп-принцессе уже не нужна армия личных имджмейкеров, артистка предпочитает собирать образы самостоятельно, но все же нельзя не отметить, что выбор топиков и платьев на последних фото певицы в соцсетях, мягко говоря, не подходят ей ни по фигуре, ни по цветотипу.

Бывшая балерина — девушка яркая, Анастасию невозможно не заметить ни на одном светском мероприятии. Артистка славится своей любовью к довольно откровенным вещам и обуви на высоком каблуке. Даже находясь на пляже, Волочкова умеет удивить видавших виды соседей по шезлонгу, надев супероткровенное бикини. К слову, активное подчеркивание сексуальности с годами все меньше и меньше подходит Анастасии по статусу, как считают почитатели звезды.

Закадычная подруга Бритни Спирс в середине нулевых Пэрис Хилтон считается настоящей гламурной иконой. Маленькая собачка, преобладание розового в образах, обилие страз — неотъемлемые атрибуты звездной наследницы сети отелей. Пэрис не раз становилась объектом критики модных изданий и собственных поклонников за однообразные выходы в стиле Барби, хотя девушка уже давно перешагнула 30-летний рубеж.

Некогда миловидная девочка из молодежных фильмов превратилась в светскую львицу, которая не может похвастаться чувством стиля почти ни на одном фото. Последние десять лет Лохан становится героиней скандальных телепрограмм и пропадает в залах суда, о полноценном возвращении к работе речь пока не идет. Образ жизни, который ведет Линдси, не мог не отразиться и на внешнем виде артистки: поклонники даже придумали название образам актрисы — трэш-стиль от Линдси.

Амбициозная певица начала карьеру, снявшись в популярном сериале, и образ «девочки-припевочки» крепко засел в головах американских телезрителей.

WomanHit.ru

Майли становилась старше, но люди не стремились воспринимать ее всерьез, тогда Сайрус решила действовать решительно — добавила эпатаж. Сегодня Сайрус известна своими выступлениями, на которых певица совершенно не стесняется демонстрировать свое тело в чересчур откровенных костюмах. Эту откровенность Майли перенесла и в жизнь: папарации нередко подлавливают девушку на улицах города в совершенно нелепых образах и без нижнего белья.