Настя Каменских является популярной украинской певицей. Она ничего не стесняется. Демонстрация фигуры происходит постоянно. Она показывает свое идеальное тело. Поклонники считают, что звездное лицо позволяет лишнее на экране и советуют ей быть серьезнее, не вести себя распущено и чудно. Ведь девушке пора задумываться уже о детях. Радость от общения с детьми сделает Настю внимательной и вдумчивой, а не взбалмошной и привередливой. Данные советы были даны, несмотря на недовольство звезды.

Весной 2019 года певица вышла замуж за продюсера Алексея Потапенко . Он известен зрителям под псевдонимом Потап. Наслаждение общением и обществом друг друга сделало пару счастливой.

Пользователи активно комментируют все события в жизни пары и недовольны поведением влюбленных. Недавно в инстаграме Каменских появилось видео, где она танцует под популярную песню «Beautiful Liar». Подпись свидетельствует о реальном настроении и поведении певицы:

«Пробуди свою внутреннюю богиню».

Ролик запомнился и понравился людям. Но не все оценили соблазнительные движения певицы.

Один из комментаторов разгромил пост 33-летней певицы. Он изложил:

«Лучше бы детей рожала».

Реплика была подхвачена и разнесена по всему интернету. Возмущенный пользователь не мог сдержать чувств и резко отреагировал на происходящее. Еще один комментатор призвал замужнюю певицу вести себя скромнее. Он также намекнул на возраст и положение девушки.

Помимо недоброжелателей также высказались и истинные фанаты Насти. Они отметили ее отличную пластику и невероятно плавные движения.