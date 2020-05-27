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Американская певица показала откровенное фото 

Рамблер 1 час назад
Певица оголила грудь
Фото: @xtina
Американская певица Кристина Агилера поделилась со своими подписчиками откровенным снимком. Фотографию с открытым декольте звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
На пикантном снимке 39-летняя певица позирует в махровом халате на голое тело. Домашний образ знаменитость дополнила ярким макияжем, а волосы собрала в пучок.
«Оставайтесь в уюте и спокойствии», — написала Агилера под снимком.
@xtina
Поклонников звезды восхитил ее внешний вид. Снимок набрал 311 тысяч лайков.
«Королева красоты!», «Ты потрясающая!», «Я готов утонуть в твоих глазах», «Выглядишь невероятно!», «Идеальна», — написали в комментариях.
Ранее "Рамблер" рассказывал, как выглядит младшая сестра Кейт Мосс.
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Звёзды , Кейт Мосс , Кристина Агилера
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