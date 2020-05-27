5 звездных пар, которые не стесняются личных фото

Ким Кардашьян в интервью сокрушается, что Канье Уэст расстраивается при виде ее откровенных фото. И диве приходится идти наперекор супругу и размещать сексуальные кадры без его одобрения. А вот наши сегодняшние герои на одной волне: эти звездные пары любят делать совместные горячие снимки и делиться ими с подписчиками.
@emrata
Эмили Ратаковски теперь не только полностью обнажается в "Инстаграме", но и берет с собой за компанию супруга Себастьяна Бир-МакКларда. Биберы, как и положено юным инфлюенсерам, целуются на камеру по поводу и без. А Тину Кунаки и Венсана Касселя и вовсе как будто тянет друг к другу магнитом: искры бьют даже через объектив!
Алессандра Амброзио и Николо Одди:
@alessandraambrosio
Тина Кунаки и Венсан Кассель:
@tinakunakey
Кьяра Ферраньи и Fedez:
@chiaraferragni