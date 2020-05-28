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Барановская объявила о разрыве с возлюбленным 

Teleprogramma.pro и ещё 4 6 часов назад
Барановская объявила о разрыве с возлюбленным
Фото: Teleprogramma.pro
Два с половиной года поклонники Юлии Барановской были в нетерпении — ждали, когда же их любимица объявит о помолвке и сыграет свою первую свадьбу. Ведь с Андреем Аршавиным, от которого у телеведущей трое детей, торжества не было.
Увы, но намеки в виде примерок свадебных платьев в личном блоге так и остались намеками — пара рассталась. Кем был этот таинственный избранник звезды так и не стало достоянием общественности, известно лишь, что он не из шоу-бизнеса. Для Юлии неразглашение подробностей дел сердечных — принципиальная позиция. Однако, если свадьба в ее жизни все-таки случится, Барановская пообещала сразу же сообщить об этом публике.
На YouTube-шоу «50 вопросов» ведущая довольно сухо высказалась о своем разрыве с бойфрендом. Звезда сообщила, что здесь не было разбитых сердец, и никто никого не бросал, жизнь сама развела их.
Ранее мы писали о другой расставшейся паре. Евгения Лоза объявила о разрыве с мужем Антоном Батыревым, пара не выдержала даже года законного брака.
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Звёзды , Дети , Любовь , Андрей Аршавин , Евгения Лоза , Юлия Барановская , Антон Батырев
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