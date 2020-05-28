Барановская объявила о расставании 

Телеведущая Юлия Барановская встречалась с возлюбленным длительное время, но решила, что настала пора положить конец их роману. Она отметила, что "никто никого не бросал", жизнь сама из развела. Об этом Юлия сообщила в эфире ток-шоу "50 вопросов" на Youtube.
Напомним, до этого Барановская много лет встречалась с футболистом Андреем Аршавиным. От него у Юлии трое детей. Но свадьбы так и не произошло — пара разошлась с громким скандалом. После этого о личной жизни Барановской известно было мало, Юлия старалась не афишировать ее. Личность героя ее завершившегося романа также осталась тайной, известно лишь, что этот человек к миру шоу-бизнеса не имеет отношения.
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