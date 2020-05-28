Российская пародистка Елена Воробей пожаловалась на то, что из-за введенных в связи с коронавирусом запретов она перестала зарабатывать, как и многие другие артисты. О своем безденежье юмористка рассказала в интервью «Собеседнику».

«На неопределенный срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Перспектива угнетающая», — отметила она.

По словам Воробей, ситуация более благоприятная у тех, кто является театральным артистом, так как им полагаются выплаты, а «самозанятым и ИП-шникам (индивидуальным предпринимателям. — прим. „Ленты.ру“) — не полагается ничего».

Пародистка подчеркнула, что она единственный кормилец в семье и текущая ситуация, «конечно же, заставляет нервничать». Она призналась, что выставила на продажу квартиру в Черногории у побережья.

«Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать», — пояснила Воробей.

Она добавила, что, несмотря на текущие проблемы у нее самой, глупо сравнивать уровень жизни звезд и обычных людей. «В таких ситуациях, как сейчас, нужно помнить, что есть люди, которым гораздо тяжелее выживать», — заключила артистка.