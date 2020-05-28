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Елена Воробей пожаловалась на безденежье 

Стелла Шмель 1 час назад
Российская артистка Елена Воробей пожаловалась на безденежье в период пандемии коронавируса. Звезда заявила, что перестала зарабатывать из-за запретов, связанных с COVID-19. Об этом она рассказала в интервью с "Собеседником".
"На неопределенный срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Перспектива угнетающая",
— рассказала она и добавила, что плачевное положение именно у самозанятых артистов. А, например, работникам театров полагаются выплаты.
Воробей рассказала, что является единственным кормильцем в семье и сейчас, чтобы поправить финансовое положение, ей пришлось выставить на продажу свою квартиру в Черногории.
"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать",
— сказала она.
Также артистка отметила, что несмотря на все сложности, она понимает, что есть люди, которым приходится значительно тяжелее.
Ранее "Рамблер" писал, что Барановская объявила о расставании.
Женский форум 5
Звёзды , Видео , Елена Воробей
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