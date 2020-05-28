Российская артистка Елена Воробей пожаловалась на безденежье в период пандемии коронавируса. Звезда заявила, что перестала зарабатывать из-за запретов, связанных с COVID-19. Об этом она рассказала в интервью с "Собеседником".

"На неопределенный срок мы лишены возможности зарабатывать себе на жизнь. Перспектива угнетающая",

— рассказала она и добавила, что плачевное положение именно у самозанятых артистов. А, например, работникам театров полагаются выплаты.

Воробей рассказала, что является единственным кормильцем в семье и сейчас, чтобы поправить финансовое положение, ей пришлось выставить на продажу свою квартиру в Черногории.

"Понятно, что расставаться с этим всем не хочется, но из-за затяжного отсутствия работы все-таки приходится об этом думать",

— сказала она.

Также артистка отметила, что несмотря на все сложности, она понимает, что есть люди, которым приходится значительно тяжелее.