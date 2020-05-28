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Сын Елены Яковлевой: «Хочу оставить свою маму без внуков, а себя — без детей» 

Стелла Шмель 1 час назад
«Хочу оставить маму без внуков, а себя — без детей»
Фото: Соцсети
Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных стал гостем программы "Секрет на миллион". Он поделился своими взглядами на жизнь и что думает о возможности завести наследников. Сама передача выйдет в эфир только 30 мая, но анонс шоу уже появился в Сети.
Шальных в откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой заявил, что не хочет иметь детей:
"Да, я хочу оставить свою маму без внуков, а себя — без детей",
— высказался он.
На сегодняшний день сын Елены Яковлевой является одним из самых эпатажных звездных наследников. 27-летний мужчина увлекается татуировками, он уже успел сделать множество на своем теле, в том числе на лице.
Ранее "Рамблер" писал, что
Видео дня. Кем стала падчерица Александра Демьяненко
Звёзды , Денис Шальных , Елена Яковлева , Лера Кудрявцева
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