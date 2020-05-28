Сын актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных стал гостем программы "Секрет на миллион". Он поделился своими взглядами на жизнь и что думает о возможности завести наследников. Сама передача выйдет в эфир только 30 мая, но анонс шоу уже появился в Сети.

Шальных в откровенном разговоре с Лерой Кудрявцевой заявил, что не хочет иметь детей:

"Да, я хочу оставить свою маму без внуков, а себя — без детей",

— высказался он.

На сегодняшний день сын Елены Яковлевой является одним из самых эпатажных звездных наследников. 27-летний мужчина увлекается татуировками, он уже успел сделать множество на своем теле, в том числе на лице.