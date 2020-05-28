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«Занимаемся сексом»: Цекало рассказал об отдыхе с женой 

Экспресс газета и ещё 2 3 часа назад
«Занимаемся сексом»: Цекало об отдыхе с женой
Фото: Соцсети
Александр Цекало рассказал, как проводит время на самоизоляции со своей четвертой женой Дариной Эрвин. Напомним, супруги сейчас живут в Лос-Анджелесе и, в связи с известными событиями, почти не покидают свой особняк.
Оказывается, будни продюсера и художницы протекают очень интересно.
«Мы занимаемся сексом. Мы готовим еду вместе, смотрим сериалы. Хорошо приготовленная еда, как известно, это тоже секс. Хорошо снятый сериал — это тоже секс», — заявил 59-летний Александр, представляя свой новый онлайн-проект «Сериаlist».
Это обзор отсмотренных на карантине сериалов, который Цекало и его жена подготовили совместно. В кадре бывший муж Лолиты Милявской рассказывает, какое шоу ему понравилось больше всего, а закадровый голос Дарины ему помогает.
«Я хочу рассказать про очень сексуальные сериалы. В них нет эротических сцен, просто они очень круто сделаны», — анонсировал семейный проект Цекало.
Напомним, брак с Эрвин он заключил в прошлом году. Ради темноволосой уроженки Казахстана, которая успела поработать моделью и актрисой, Александр бросил третью жену Викторию Галушку. Женщина (которая, к слову, является сестрой певицы Веры Брежневой) прожила в браке с ним 10 лет и родила двоих детей. Сейчас Цекало поддерживает связь с наследниками по видеозвонкам, а с бывшей женой не общается вовсе.
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Звёзды , Лолита Милявская , Виктория Галушка , Александр Цекало , Вера Брежнева
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