Ольга Куриленко показала откровенное фото 

40-летняя актриса Ольга Куриленко порадовала своих поклонников пикантным фото с яхты.

Звезда фильма о Джеймсе Бонде «Квант милосердия» показала впечатляющий курортный образ. Актриса облачилась в миниатюрный черный купальник. Сексуальное монокини с глубоким декольте и разрезами на талии едва прикрывало бюст красотки. Куриленко выделила глаза черными стрелками и нанесла нюдовый блеск. Она накрасила ногти светлым лаком, а волосы оставила распущенными. Артистка позировала на белоснежном лежаке на пляже. Проживающая в Англии кинозвезда приняла эротичную позу, закинув руки за голову. Ольга томно посмотрела в камеру.

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«Пляжный релакс», — написала темноволосая кинодива.

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