Ольга Куриленко показала откровенное фото 

40-летняя актриса Ольга Куриленко порадовала своих поклонников пикантным фото с яхты.
Звезда фильма о Джеймсе Бонде «Квант милосердия» показала впечатляющий курортный образ. Актриса облачилась в миниатюрный черный купальник. Сексуальное монокини с глубоким декольте и разрезами на талии едва прикрывало бюст красотки. Куриленко выделила глаза черными стрелками и нанесла нюдовый блеск. Она накрасила ногти светлым лаком, а волосы оставила распущенными. Артистка позировала на белоснежном лежаке на пляже. Проживающая в Англии кинозвезда приняла эротичную позу, закинув руки за голову. Ольга томно посмотрела в камеру.
Russianshowbiz.info
«Пляжный релакс», — написала темноволосая кинодива.
Фолловеры бурно отреагировала на новый аутфит своего кумира. «Какая же вы красоточка»,
«Ох, как пикантно!», «Фигурка — что надо», «Вы такая шикарная женщина!», «Посмотрела на вас и поняла, как сильно я мечтаю о путешествии», «Настоящая девушка Бонда, идеальная!», «Потрясающе выглядите», «Ты ослепительно красива!», «О, как я хочу на пляж!», — заверили поклонники.