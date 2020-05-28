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Ольга Куриленко показала откровенное фото 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Ольга Куриленко показала откровенное фото
Фото: @olgakurylenkoofficial
40-летняя актриса Ольга Куриленко порадовала своих поклонников пикантным фото с яхты.
Звезда фильма о Джеймсе Бонде «Квант милосердия» показала впечатляющий курортный образ. Актриса облачилась в миниатюрный черный купальник. Сексуальное монокини с глубоким декольте и разрезами на талии едва прикрывало бюст красотки. Куриленко выделила глаза черными стрелками и нанесла нюдовый блеск. Она накрасила ногти светлым лаком, а волосы оставила распущенными. Артистка позировала на белоснежном лежаке на пляже. Проживающая в Англии кинозвезда приняла эротичную позу, закинув руки за голову. Ольга томно посмотрела в камеру.
Russianshowbiz.info
«Пляжный релакс», — написала темноволосая кинодива.
Фолловеры бурно отреагировала на новый аутфит своего кумира. «Какая же вы красоточка»,
«Ох, как пикантно!», «Фигурка — что надо», «Вы такая шикарная женщина!», «Посмотрела на вас и поняла, как сильно я мечтаю о путешествии», «Настоящая девушка Бонда, идеальная!», «Потрясающе выглядите», «Ты ослепительно красива!», «О, как я хочу на пляж!», — заверили поклонники.
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Звёзды , Ольга Куриленко , Russianshowbiz.info
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