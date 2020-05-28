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«Перестанешь бабушкам и дедушкам завидовать»: Минаев предложил платить пенсию Тарзану 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Перестанешь бабушкам и дедушкам завидовать»
Фото: Teleprogramma.pro
Писатель и блогер отреагировал на слова Тарзана о бедственном положении артистов.
До сих пор не утихает шумиха вокруг скандального заявления Сергея Глушко, или Тарзана, выступающего в жанре эротического танца. В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro супруг Наташи Королевой пожаловался на безденежье. Артист признался, что его бизнес закрылся, а концертов и выступлений нет. При этом он задался вопросом, почему людям из шоу-бизнеса государство не помогает, а пенсионерам платит?
Очень многие медийные персоны отреагировали на выпад Тарзана и осудили его. Журналист, писатель и блогер Сергей Минаев в своей YouTube-программе выступил с инициативой собирать всем миром пенсию в размере 15 тысяч рублей, чтобы тот не чувствовал себя обделенным.
«Можем подписать договор — ты, я и все мои зрители, — обратился Минаев к Тарзану. — Будем ежемесячно платить пенсию в среднем размере, 15 тысяч она составляет, и больше тебе запрещено всем заниматься, чем ты занимаешься на святой Руси, будешь только до конца дней пенсию получать и перестанешь, наконец, бабушкам и дедушкам завидовать. Будешь жить так же как они — достойно и круто».
Кстати, сам Тарзан из-за шумихи вокруг его высказывания сначала отказался от своих слов, а потом достаточно резко ответил прессе. Он обратился в своем Instagram к журналистам и пообещал больше никогда не иметь с ними дел.
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Звёзды , Сергей Минаев , Наташа Королева , Сергей Глушко
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