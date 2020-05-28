«Наших суперзвезд ненавидит вся страна» 

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Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что его коллега Сергей Шнуров поднял крайне злободневную тему. Ранее лидер «Ленинграда» сказал, что артистам грех жаловаться на свое финансовое положение в период пандемии и стоит поумерить аппетиты.

«Я считаю, что наши звезды живут в другом мире. Они забыли, что призваны развлекать людей. Сейчас люди страдают. У них кредиты. Много сложных ситуаций в стране».

Прохор Шаляпин Как отметил исполнитель, в стране много творческих артистов, которые живут на небольшие деньги. При этом трагедии из этого не устраивают.

Как отметил исполнитель, помощь требуется артистам из государственных и народных театров.