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«Наших суперзвезд ненавидит вся страна» 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
«Наших суперзвезд ненавидит вся страна»
Фото: Teleprogramma.pro
Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявил, что его коллега Сергей Шнуров поднял крайне злободневную тему. Ранее лидер «Ленинграда» сказал, что артистам грех жаловаться на свое финансовое положение в период пандемии и стоит поумерить аппетиты.
«Я считаю, что наши звезды живут в другом мире. Они забыли, что призваны развлекать людей. Сейчас люди страдают. У них кредиты. Много сложных ситуаций в стране».
Прохор Шаляпин Как отметил исполнитель, в стране много творческих артистов, которые живут на небольшие деньги. При этом трагедии из этого не устраивают.
Как отметил исполнитель, помощь требуется артистам из государственных и народных театров.
«Они получают по 30-50 тысяч рублей в месяц и не плачутся. А наших суперзвезд ненавидит уже давно вся страна. Я не был никогда поклонником творчества Шнурова, но он — настоящая звезда. Он сказал искренне, что надо менять всю систему в российском шоу-бизнесе. Звезды жалуются, но им плевать на тех, кому гораздо хуже», — заметил Прохор Шаляпин.
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Звёзды , Прохор Шаляпин , Сергей Шнуров
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