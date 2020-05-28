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Тарасова обнажилась в постели 

Passion.ru 58 минут назад
Тарасова обнажилась в постели
Фото: Passion.ru
26-летняя популярная актриса Аглая Тарасова взбудоражила поклонников и критиков своими довольно скромными фотографиями, которые некоторым показались слишком откровенными.
На снимках обнаженная Аглая позирует в постели под одеялом, а грудь ее закрывают и украшают пышные белые цветы. Завершают образ дерзкие кудряшки, томный взгляд и… черная кошка.
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@aglayatarasova
Почти все подписчики Тарасовой пришли в восторг от ее новой фотосессии.
«Очень красивая!», «Сама нежность», «Какая же ты красавица, особенно на третьей фотографии», «Фото кайф», «Невероятная», «Естественная, женственная и сексуальная», «Агуууша. Ну как всегда — красотка. Очень красивая и нежная фотосессия!», «Ничего лишнего», «Восхитительная нежность и красота», «Как можно быть такой симпопуличкой?», «Вот это нежность…», — пишут они в комментариях.
Правда, нашлись и критики, посоветовавшие актрисе фотографироваться в одежде и… не раздвигать ноги во время съемок.
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Женский форум
Звёзды , Аглая Тарасова , Ольга Серябкина
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