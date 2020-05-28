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Шаляпин прошелся по шоу-бизнесу: «Наших суперзвезд ненавидит вся страна» 

Мария Сергеева 3 часа назад
«Наших суперзвезд ненавидит вся страна»
Фото: @shalyapin_official
Музыкант Прохор Шаляпин раскритиковал артистов, выступающих на эстраде. О своей поддержке данной злободневной темы, поднятой ранее лидером "Ленинграда" Сергеем Шнуровым, он рассказал в беседе с порталом Teleprogramma.
Певец заявил, что российским звездам нужно перестать жаловаться на свое финансовое положение в период пандемии.
"Я считаю, что наши звезды живут в другом мире. Они забыли, что призваны развлекать людей. Сейчас люди страдают. У них кредиты. Много сложных ситуаций в стране" — заметил Шаляпин.
По его словам, многие россияне живут на месячную зарплату в 30-50 тысяч и не жалуются в отличие от наших артистов. Музыкант также поддержал Шнурова в вопросе о необходимости реформировать всю систему российского шоу-бизнеса.
"Наших суперзвезд ненавидит уже давно вся страна… [Они] жалуются, но им плевать на тех, кому гораздо хуже" — пояснил певец.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Елена Воробей пожаловалась на безденежье.
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Звёзды , Прохор Шаляпин , Елена Воробей
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