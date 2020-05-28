«Наших суперзвезд ненавидит вся страна»

Музыкант Прохор Шаляпин раскритиковал артистов, выступающих на эстраде. О своей поддержке данной злободневной темы, поднятой ранее лидером "Ленинграда" Сергеем Шнуровым, он рассказал в беседе с порталом Teleprogramma

Певец заявил, что российским звездам нужно перестать жаловаться на свое финансовое положение в период пандемии.

"Я считаю, что наши звезды живут в другом мире. Они забыли, что призваны развлекать людей. Сейчас люди страдают. У них кредиты. Много сложных ситуаций в стране" — заметил Шаляпин.

По его словам, многие россияне живут на месячную зарплату в 30-50 тысяч и не жалуются в отличие от наших артистов. Музыкант также поддержал Шнурова в вопросе о необходимости реформировать всю систему российского шоу-бизнеса.