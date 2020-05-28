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«Нежная красота»: 33-летняя Глюкоза блеснула грудью в полупрозрачном бюстье 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Глюкоза блеснула грудью в полупрозрачном бюстье
Фото: Teleprogramma.pro
Глюкоза, которая также известна как Наталья Чистякова-Ионова, счастлива в браке с бизнесменом Александром Чистяковым уже почти 15 лет. У пары подрастают двое детей: 13-летняя Лидия и восьмилетняя Вера. В прошлом году ходили слухи, что супруги находятся на грани развода. Однако влюбленные лишь посмеялись над сплетнями. Теперь они уже два месяца коротают время на карантине, который кажется только укрепил их союз.
33-летняя Глюкоза любит заниматься йогой. Ее муж тоже очень спортивный мужчина и часто составляет избраннице компанию во время тренировок. Не удивительно, что у певицы изящная фигура, которой восхищается даже Ксения Собчак. Не раз девушку подвергали критике за откровенные снимки, но артистка считает, что может себе позволить немного оголиться. Накануне она опубликовала селфи, на котором предстала в нижнем белье в лучах солнца. На звезде было бюстье с прозрачными вставками, которое засветило часть ее груди.
@glukozamusic
Певица улыбалась, позируя с распущенными волосами.
«Сегодня всю ночь не спала, но чувствую себя прекрасно! Иногда я многие мысли решаю во сне и всегда доверяю своим сновидениям! Верите в исполнение снов», — написала Глюкоза.
На этот раз поклонники восхитились красотой 33-летней девушки. Многие не поверили, что она мама двоих детей. «Какая красота», «Горячая девочка», «Такая солнечная и красивая», «Нежная красота», — прокомментировали пост подписчики.
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