Звездные пары с разницей в возрасте

WomanHit.ru вспоминает селебритис, которых не волнуют укоризненные взгляды окружающих

Публичному человеку в принципе непросто построить долгосрочные отношения — чем больше популярность, тем меньше времени на семью. Однако многие селебритис не только находят человека, с которым проводят долгие годы вместе, но даже разрыв в одно, а то и несколько поколений, не способен повлиять на светлое чувство. Мы вспомним самые яркие пары в мировом шоу-бизнесе, которых не волнуют укоризненные взгляды коллег и поклонников из-за того, что их вторая половинка слишком молода.

Вуди Аллен и Сун-И Превин

Наверное, самая необычная история любви принадлежит гениальному режиссеру. Изначально девушка была приемной дочерью — Вуди состоял в гражданском браке с матерью Сун-И (что примечательно, мать девушки удочерила ее в предыдущем браке). Счастливая жизнь Аллена и Мии Фэрроу — матери Сун-И — длилась 12 лет, и затем, в середине 90-х, режиссер шокировал общественность, рассказав о своих отношениях с падчерицей. Разница в возрасте влюбленных составляет 35 лет.

«Крепкий орешек» пережил тяжелый развод с актрисой Деми Мур , после чего пустился во все тяжкие — казалось, мимолетным романам актера не будет конца. И все же одной девушке удалось пленить сердце голливудского красавчика. Ей стала актриса и продюсер Эмма Хэминг. Уиллис не раздумывая сделал предложение своей возлюбленной, несмотря на то, что разница в возрасте актеров составляет более 20-ти лет. Пара до сих пор счастлива в браке и воспитывает двух дочерей.

В середине 90-х Костнер разбил почти каждое третье женское сердце. Сегодня его имя уже не обещает продюсерам миллионов в боксофисе, однако, кажется, самого Кевина это мало волнует: актер решил посвятить семье так много времени, как это вообще возможно. В 2004 году Костнер женился на дизайнере Кристин Баумгартнер, которая была младше его на 20 лет. У пары родилось трое детей, после чего Костнер, можно сказать, завязал с кино, к большому разочарованию поклонников.

Венсан Кассель и Тина Кунаки

Поклонники французского актера были удивлены, когда их любимчик заявил, что у него роман с… 18-летней моделью. Избранницей Касселя стала красотка Тина Кунаки. Пара начала встречаться в 2015 году, совсем скоро их отношения переросли в серьезные до такой степени, что Венсан решил сделать Кунаки предложение. Несколько лет назад у пары родилась дочь. Напомним, разница в возрасти селебритис составляет 31 год.