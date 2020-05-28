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Будущая свекровь Ольги Бузовой переболела коронавирусом в тяжелой форме 

Passion.ru и ещё 3 2 часа назад
Будущая свекровь Бузовой переболела COVID-19
Фото: Instagram
Блогер Давид Манукян рассказал о болезни своей матери.
«Мамочка поборола коронавирус. Долгое время не хотел говорить об этом… это был долгий и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим… заражение дошло до 40 процентов легких, но мы побороли эту болезнь», — написал он.
Сейчас мама блогера поправилась, провела 2 недели на карантине и сегодня ее официально «выпустили на свободу», сообщил сын.
К счастью, мама блогера поправилась, провела 2 недели на карантине и сегодня ее официально «выпустили на свободу», сообщил сын. Женщина старается питаться правильно, занимается дыхательной гимнастикой, и надеется, что эти полезные привычки прочно войдут в ее рутину.
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