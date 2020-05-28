Будущая свекровь Бузовой переболела COVID-19

Блогер Давид Манукян рассказал о болезни своей матери.

«Мамочка поборола коронавирус. Долгое время не хотел говорить об этом… это был долгий и тяжелый процесс, не желаю никому столкнуться с этим… заражение дошло до 40 процентов легких, но мы побороли эту болезнь», — написал он.

Сейчас мама блогера поправилась, провела 2 недели на карантине и сегодня ее официально «выпустили на свободу», сообщил сын.

К счастью, мама блогера поправилась, провела 2 недели на карантине и сегодня ее официально «выпустили на свободу», сообщил сын. Женщина старается питаться правильно, занимается дыхательной гимнастикой, и надеется, что эти полезные привычки прочно войдут в ее рутину.