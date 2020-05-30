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46-летняя бывшая супермодель позагорала обнаженной и показала процесс фанатам 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
46-летняя бывшая супермодель позагорала обнаженной
Фото: @heidiklum
Немецкая актриса, телеведущая и бывшая супермодель Хайди Клум позагорала обнаженной в изоляции и показала процесс фанатам в соцсетях. Серия снимков появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенных черно-белых кадрах знаменитость лежит под зонтом на территории своего дома. Клум позирует в украшениях и без одежды, при этом ее оголенные части тела прикрыты полотенцем.
@heidiklum
Поклонники восхитились внешним видом 46-летней супермодели. «Выглядишь отлично», «Сексуально!», «Хайди, у тебя идеальное тело», «Горячо!», «Невероятно красива», — комментировали они пост, набравший 143 тысячи лайков.
@heidiklum
Ранее в мае Хайди Клум раскрыла секрет своей молодости. В одном из интервью телеведущая призналась, что регулярно умывает лицо детским шампунем стоимостью 1,5 фунта стерлингов (130 рублей). По ее словам, он хорошо увлажняет кожу и не несет вреда для глаз. Также она пользуется кремами с SPF (Sun Protection Factor — «солнцезащитный фактор»).
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