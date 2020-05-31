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Кейт Миддлтон решила судиться из-за критикующей ее вес и семью статьи 

Lenta.ru и ещё 9 9 часов назад
Миддлтон будет судиться из-за критикующей ее статьи
Фото: Darren Staples / Reuters
Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон решили судиться с журналом Tatler после публикации статьи, содержащей критику герцогини Кембриджской. Об этом пишет Daily Mail.
Речь идет о новом номере издания за июль-август 2020 с анонсом публикации о Кейт Миддлтон «Катерина Великая». В репортаже журналистки Анны Пастернак говорилось о психическом состоянии герцогини Кембриджской, якобы «уставшей и загнанной в ловушку» после отказа Меган Марк и принца Гарри от королевских полномочий. Эта часть вызвала наибольшую ярость Кенсингтонского дворца.
Помимо этого в материале утверждалось, что Миддлтон страдает расстройством пищевого поведения, вследствие которого она стала «опасно худой», и содержалась критика ее семьи и детей.
«Это такая жестокая и ранящая колкость. Это отвратительно. Это сексизм и женоненавистничество в самом худшем проявлении», — заявил источник в королевской семье о публикации.
По его словам, материал полон лжи, и в нем нет ни слова правды о герцогине Кембриджской.
Главный редактор Tatler Ричард Деннер заявил, что во дворце знали о материале заранее. Он подчеркнул, что уверен в авторе статьи и ее источниках.
Ранее в мае пожелавшая остаться неизвестной подруга Миддлтон заявила, что герцогиня Кембриджская «впала в ярость из-за постоянных переработок».
«Кейт понимает, что единственное кредо королевской семьи — долг, долг, долг. В то время как герцоги Сассекские живут в постоянной неопределенности», — подчеркнула инсайдер.
С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.
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