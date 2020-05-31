Миддлтон будет судиться из-за критикующей ее статьи

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон решили судиться с журналом Tatler после публикации статьи, содержащей критику герцогини Кембриджской. Об этом пишет Daily Mail.

Речь идет о новом номере издания за июль-август 2020 с анонсом публикации о Кейт Миддлтон «Катерина Великая». В репортаже журналистки Анны Пастернак говорилось о психическом состоянии герцогини Кембриджской, якобы «уставшей и загнанной в ловушку» после отказа Меган Марк и принца Гарри от королевских полномочий. Эта часть вызвала наибольшую ярость Кенсингтонского дворца.

Помимо этого в материале утверждалось, что Миддлтон страдает расстройством пищевого поведения, вследствие которого она стала «опасно худой», и содержалась критика ее семьи и детей.

«Это такая жестокая и ранящая колкость. Это отвратительно. Это сексизм и женоненавистничество в самом худшем проявлении», — заявил источник в королевской семье о публикации.

По его словам, материал полон лжи, и в нем нет ни слова правды о герцогине Кембриджской.

Главный редактор Tatler Ричард Деннер заявил, что во дворце знали о материале заранее. Он подчеркнул, что уверен в авторе статьи и ее источниках.

Ранее в мае пожелавшая остаться неизвестной подруга Миддлтон заявила, что герцогиня Кембриджская «впала в ярость из-за постоянных переработок».

«Кейт понимает, что единственное кредо королевской семьи — долг, долг, долг. В то время как герцоги Сассекские живут в постоянной неопределенности», — подчеркнула инсайдер.