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Эштон Кутчер и Мила Кунис выставили на продажу роскошный особняк 

Lenta.ru 4 часа назад
Кутчер и Кунис выставили на продажу роскошный особняк
Фото: Lenta.ru
Голливудские актеры Эштон Кутчер и Мила Кунис выставили на продажу роскошный особняк в Беверли-Хиллз за 14 миллионов долларов. Об этом сообщает Mansion Global.
Дом с панорамным остекленением расположен в элитном районе Hidden Valley. Площадь недвижимости составляет 683 квадратных метра. В особняке есть пять спален, специальная комната для хранения винной коллекции, сауна и тренажерный зал.
Для интерьера использовалась мебель из красного дерева. Пол сделан из массивной дубовой доски, потолок украшен ручной лепниной. В доме есть несколько больших каминов, а также просторный обеденный зал с мини-баром для приема гостей.
Задний двор оснащен бассейном и даже полностью оборудованной зоной барбекю. По соседству находятся поместья других знаменитостей — Адель, Пенелопы Крус и Николь Кидман.
В конце мая герой боевиков Сильвестр Сталлоне также выставил на продажу свою резиденцию в Калифорнии за 3,35 миллиона долларов. Недвижимость площадью примерно 464 квадратных метра расположена в центре эксклюзивного частного гольф-клуба.
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Звёзды , Пенелопа Крус , Николь Кидман , Сильвестр Сталлоне , Мила Кунис , Эштон Катчер
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