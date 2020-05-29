Кутчер и Кунис выставили на продажу роскошный особняк

Голливудские актеры Эштон Кутчер Мила Кунис выставили на продажу роскошный особняк в Беверли-Хиллз за 14 миллионов долларов. Об этом сообщает Mansion Global.

Дом с панорамным остекленением расположен в элитном районе Hidden Valley. Площадь недвижимости составляет 683 квадратных метра. В особняке есть пять спален, специальная комната для хранения винной коллекции, сауна и тренажерный зал.

Для интерьера использовалась мебель из красного дерева. Пол сделан из массивной дубовой доски, потолок украшен ручной лепниной. В доме есть несколько больших каминов, а также просторный обеденный зал с мини-баром для приема гостей.

Николь Кидман. Задний двор оснащен бассейном и даже полностью оборудованной зоной барбекю. По соседству находятся поместья других знаменитостей — Адель, Пенелопы Крус