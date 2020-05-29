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Дворец высказался о нервном срыве Кейт Миддлтон 

Мира Маркина 4 часа назад
Нервный срыв Кейт Миддлтон объяснили
Фото: @kensingtonroyal
Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон.
Не так давно СМИ заявили о том, что супруга принца Уильяма истощена и не справляется с повышенной рабочей нагрузкой, которая легла на ее плечи после того, как Меган Маркл и принц Гарри решили оборвать все связи с монаршей семьей и покинуть Великобританию. К примеру, Миддлтон едва успевает разобраться с десятками бумаг, как ее тут же отправляют на официальные переговоры. Сообщалось, что подобные ситуации повторялись неоднократно, что выводило герцогиню из себя и привело к нервному срыву.
Однако дворец опроверг эти домыслы:
«Эта история содержит ряд неточностей и ложных искажений, которые не были показаны Кенсингтонскому дворцу до публикации».
Журналисты сразу же ответили на критику, заявив, что королевская семья знала о выходе данного материала. Тем временем супруга принца Уильяма скандал еще не комментировала.
У герцога и герцогини Кембриджских, даже несмотря на пандемию COVID-19, крайне много работы: они продолжают заниматься благотворительностью и посещать социальные объекты. По словам инсайдеров, большая нагрузка не позволяет супругам уделять должного внимания трем своим наследникам.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что обнародована переписка Меган и Гарри с ее отцом перед свадьбой.
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Звёзды , Кейт Миддлтон , принц Гарри , принц Уильям
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