Нервный срыв Кейт Миддлтон объяснили

Дворец прокомментировал информацию о нервном срыве герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон

Не так давно СМИ заявили о том, что супруга принца Уильяма истощена и не справляется с повышенной рабочей нагрузкой, которая легла на ее плечи после того, как Меган Маркл и принц Гарри решили оборвать все связи с монаршей семьей и покинуть Великобританию. К примеру, Миддлтон едва успевает разобраться с десятками бумаг, как ее тут же отправляют на официальные переговоры. Сообщалось, что подобные ситуации повторялись неоднократно, что выводило герцогиню из себя и привело к нервному срыву.

Однако дворец опроверг эти домыслы:

«Эта история содержит ряд неточностей и ложных искажений, которые не были показаны Кенсингтонскому дворцу до публикации».

Журналисты сразу же ответили на критику, заявив, что королевская семья знала о выходе данного материала. Тем временем супруга принца Уильяма скандал еще не комментировала.

У герцога и герцогини Кембриджских, даже несмотря на пандемию COVID-19, крайне много работы: они продолжают заниматься благотворительностью и посещать социальные объекты. По словам инсайдеров, большая нагрузка не позволяет супругам уделять должного внимания трем своим наследникам.