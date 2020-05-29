В беседе с порталом teleprogramma.pro Прохор Шаляпин объяснил, почему его считают "эстрадным клоуном".

Певец нелестно высказался о российских звездах первой величины. По словам Шаляпина, они создали "междусобойчик", в который молодым талантливым артистам попасть невозможно:

«Я превратился в эстрадного клоуна, потому что междусобойчик не пускает на эстраду никого. Но я всегда пиарюсь только за свой счет. Многие артисты просто не могут развиваться из-за этих звезд первой величины. Они же со своей стороны не думают о народе. Если мы будем молчать, то одни и те же лица будут в новогодних огоньках еще ближайшие 20 лет».

Шаляпин признался, что он — маленький артист. Но при этом в период пандемии он не жалуется на безденежье, как делают некоторые звезды:

«Многим людям сейчас сложнее, чем мне. Мне их жалко. Я сейчас просто пережидаю непростые времена. Что касается моего имиджа, так у нас вся эстрада за счет кого-то живет. В этом нет ничего зазорного».

Певец также обратил внимание на то, что ему не удается самореализоваться, потому что его попросту не пускают на сцену: