Валерия вступилась за супруга Иосифа Пригожина после его слов о безденежье.
Не так давно продюсер рассказал о бедственном положении артистов в период пандемии. В ответ на это музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме высмеял коллегу, а также его жену. Пригожин пообещал Шнурову, что рано или поздно ему придется ответить за свои слова.
Между тем одна из подписчиц Валерии отметила, что нельзя сравнивать доходы звезд с доходами простых людей, которые действительно серьезно пострадали от безденежья в период пандемии:
«Да уж, совместимости никакой. Разные у нас с вами доходы, не обессудьте. Вот и проявилась к народу любовь, как только покритиковали».
В ответ на это Валерия заявила, что дело не в уровне дохода:
«Это не критика, а перетряхивание сплетен. Умение думать не связано с доходами. Я очень благодарна своей аудитории. Это не значит, что мы во всем совпадаем. Это означает, что надо всегда оставаться людьми, уметь вести диалог без хамства и оскорблений. Кто думает иначе — мне с такими точно не по пути, расстаюсь с такими без сожаления».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Валерия и Пригожин третий раз сдают тест на коронавирус.