«Умение думать не связано с доходами»

Валерия вступилась за супруга Иосифа Пригожина после его слов о безденежье.

Не так давно продюсер рассказал о бедственном положении артистов в период пандемии. В ответ на это музыкант Сергей Шнуров в стихотворной форме высмеял коллегу, а также его жену. Пригожин пообещал Шнурову, что рано или поздно ему придется ответить за свои слова.

Между тем одна из подписчиц Валерии отметила, что нельзя сравнивать доходы звезд с доходами простых людей, которые действительно серьезно пострадали от безденежья в период пандемии:

«Да уж, совместимости никакой. Разные у нас с вами доходы, не обессудьте. Вот и проявилась к народу любовь, как только покритиковали».

В ответ на это Валерия заявила, что дело не в уровне дохода: