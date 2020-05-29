Малиновская обвинила Бледанс в пропаганде таблеток

Россияне соблюдают карантин уже более двух месяцев, перед многими встал вопрос о сохранении стройной фигуры. На самоизоляции редко кто может себе позволить полноценно двигаться и заниматься спортом, да и ограничивать себя в питании тоже получается далеко не у всех.

На днях Эвелина Бледанс провела прямой эфир и честно призналась, что набрала лишние килограммы. Сейчас она принимает специальные таблетки для похудения. Это заявление возмутило Машу Малиновскую , которая считает, что такие признания не стоит делать на многотысячную аудиторию.

«С одной стороны, круто, что звезды так открыто говорят о своих способах поддержания формы. Но, с другой стороны, на них смотрят тысячи людей, может, было бы правильнее заниматься пропагандой здорового образа жизни?»

— возмутилась Маша.

Эвелина же не стала молчать и решила отметить на критику телеведущей, отметив, что Маша Малиновская тоже является не самым удачным примером для подражания. Также она отметила, что никому не навязывает принимать таблетки, это исключительно ее выбор.

«Вы, конечно, самый яркий пример того, что есть альтернативы таблеткам. Но хочу подчеркнуть: Я НИКОМУ НИЧЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ. Я понимаю, что многие люди сейчас также, как и я, пытаются похудеть. Карантин коснулся всех без исключения. Еще раз: мой опыт — это только мой опыт, и нужно это понимать. Лучше пить таблетки для похудения, чем поливать грязью людей»,

— парировала Бледанс.