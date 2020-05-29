Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью 

Внучка народного артиста РСФСР Михаила Боярского Екатерина — кумир современной молодежи. 21-летняя родственница знаменитого российского актера не просто умна и талантлива, но и чертовски привлекательна. На этот раз поклонников восхитило свежее фото девушки в Instagram, сделанное в домашних условиях.

На снимке Екатерина позирует в сексуальном бюстгальтере белого цвета, выразительно подчеркивающем ее пышную грудь. Девушка не стала сопровождать свою публикацию каким-либо текстом, оставив только таинственные символы.

@boyarskaya.katerina

Что больше привлекло внимание фолловеров осталось загадкой — ее огромные и выразительные глаза, перекрашенные в розовый цвет волосы или пикантные формы. Мнения интернет-пользователей разделились, но все фанаты сошлись лишь в одном — «неповторима и прекрасна».