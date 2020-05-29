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Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью 

Уника Новости и ещё 2 3 часа назад
Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью
Фото: @boyarskaya.katerina
Внучка народного артиста РСФСР Михаила Боярского Екатерина — кумир современной молодежи. 21-летняя родственница знаменитого российского актера не просто умна и талантлива, но и чертовски привлекательна. На этот раз поклонников восхитило свежее фото девушки в Instagram, сделанное в домашних условиях.
На снимке Екатерина позирует в сексуальном бюстгальтере белого цвета, выразительно подчеркивающем ее пышную грудь. Девушка не стала сопровождать свою публикацию каким-либо текстом, оставив только таинственные символы.
@boyarskaya.katerina
Что больше привлекло внимание фолловеров осталось загадкой — ее огромные и выразительные глаза, перекрашенные в розовый цвет волосы или пикантные формы. Мнения интернет-пользователей разделились, но все фанаты сошлись лишь в одном — «неповторима и прекрасна».
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Звёзды , Михаил Боярский
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