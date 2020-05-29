Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пэрис Хилтон поделилась старым откровенным видео в купальнике 

Lenta.ru 2 часа назад
Актриса и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон поделилась старым откровенным видео в купальнике в честь Национального дня бургера. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте.
На размещенном ролике знаменитость позирует в черном слитном бикини с откровенными вырезами на груди и спине. Ее образ дополняют меховая накидка, босоножки на каблуках и множество аксессуаров: браслеты, крупное кольцо, жемчужное ожерелье. На кадрах Хилтон сперва моет машину, после чего начинает есть бургер.
«В честь #NationalBurgerDay», — подписала она пост, набравший больше 40 тысяч просмотров. Известно, что в США праздник отмечается 28 мая.
Подписчики восхитились внешним видом актрисы. «Королева всего и вся!», «Самая горячая», «Легендарное видео», «Это лучшая телевизионная реклама всех времен!», «Красотка», — комментировали они.
Ранее в мае Пэрис Хилтон снялась обнаженной в поддержку геев. Так, на фотографии 39-летняя знаменитость была запечатлена без одежды, в колготках в сетку и туфлях на каблуках на фоне радужного флага. При этом части тела Хилтон прикрыты красными цветами.
Последние новости
В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом В России выявили 8572 новых случая заражения коронавирусом В России предложили запретить увольнения во время пандемии В России предложили запретить увольнения во время пандемии Трамп допустил возможность закрытия Twitter Трамп допустил возможность закрытия Twitter
Женский форум
Звёзды , Видео , Пэрис Хилтон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Хочу оставить свою мать без внуков»
«Хочу оставить свою мать без внуков»
5 самых вредных блюд русской кухни
5 самых вредных блюд русской кухни
Ольга Куриленко показала откровенное фото
Ольга Куриленко показала откровенное фото
Популярное бикини раскритиковали за вульгарность
Популярное бикини раскритиковали за вульгарность
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
09:36
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
Звёзды
Названо самое полезное молоко
06:11
Названо самое полезное молоко
Еда Здоровье
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
02:38
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
Психология
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
20:07
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
Еда Здоровье
Какие модные тренды продиктовал коронавирус
03:06
Какие модные тренды продиктовал коронавирус
Мода
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
03:14
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
Звёзды Здоровье
Как наладить гормональный фон с помощью гимнастики
06:12
Как наладить гормональный фон с помощью гимнастики
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение