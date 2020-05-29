Светская львица и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон опубликовала в своем Instagram откровенное видео в купальнике в честь Национального дня бургера.

На размещенном ролике Хилтон позирует в черном слитном бикини с пикантными вырезами на груди и спине. Помимо этого, на звезде меховая накидка, босоножки на каблуках, браслеты, кольцо и жемчужное ожерелье. На кадрах Хилтон сначала моет машину, а затем начинает есть бургер:

«В честь #NationalBurgerDay»,

— подписала пост Пэрис, который набрал более 40 тысяч просмотров.

Под публикацией фанаты звезды оставили десятки комплиментов:

«Королева всего и вся!»,

«Самая горячая»,

«Легендарное видео»,

«Это лучшая телевизионная реклама всех времен!»,