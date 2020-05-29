Светская львица и экс-наследница отельной империи Hilton Пэрис Хилтон опубликовала в своем Instagram откровенное видео в купальнике в честь Национального дня бургера.
На размещенном ролике Хилтон позирует в черном слитном бикини с пикантными вырезами на груди и спине. Помимо этого, на звезде меховая накидка, босоножки на каблуках, браслеты, кольцо и жемчужное ожерелье. На кадрах Хилтон сначала моет машину, а затем начинает есть бургер:
«В честь #NationalBurgerDay»,
— подписала пост Пэрис, который набрал более 40 тысяч просмотров.
Под публикацией фанаты звезды оставили десятки комплиментов:
«Королева всего и вся!»,
«Самая горячая»,
«Легендарное видео»,
«Это лучшая телевизионная реклама всех времен!»,
«Красотка».
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что британская модель показала откровенное фото с карантина.