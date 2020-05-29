20 килограммов сбросил рэпер Моргенштерн за год

Российский рэпер и блогер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн (Morgenshtern), показал результаты своего похудения в социальных сетях. Фотографии появились в его Instagram-сторис.

Исполнитель опубликовал снимок годичной давности, на котором вблизи запечатлено его лицо. Моргенштерн отметил, что тогда его вес составлял 97 килограммов. На следующем фото он продемонстрировал подтянутый живот с прорисованным прессом.

По словам 22-летней знаменитости, за последний год ему удалось похудеть на 20 килограммов.

На данный момент его публикации удалены.

В марте рэпер Моргенштерн попал в больницу из-за ангины. Тогда он рассказал, что ему предстоит пройти лечение, а именно сделать курс капельниц с антибиотиками, поскольку он плюется кровью и не может есть и пить. «Одна из гланд настолько опухла, ***** [блин], стала настолько огромной, примерно как я в медиа-сфере сейчас. Вот огроменной стала», — пожаловался мужчина.