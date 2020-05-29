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Российский рэпер Моргенштерн показал фото до и после похудения на 20 килограммов 

Lenta.ru и ещё 1 2 часа назад
20 килограммов сбросил рэпер Моргенштерн за год
Фото: Lenta.ru
Российский рэпер и блогер Алишер Валеев, более известный как Моргенштерн (Morgenshtern), показал результаты своего похудения в социальных сетях. Фотографии появились в его Instagram-сторис.
Исполнитель опубликовал снимок годичной давности, на котором вблизи запечатлено его лицо. Моргенштерн отметил, что тогда его вес составлял 97 килограммов. На следующем фото он продемонстрировал подтянутый живот с прорисованным прессом.
По словам 22-летней знаменитости, за последний год ему удалось похудеть на 20 килограммов.
На данный момент его публикации удалены.
В марте рэпер Моргенштерн попал в больницу из-за ангины. Тогда он рассказал, что ему предстоит пройти лечение, а именно сделать курс капельниц с антибиотиками, поскольку он плюется кровью и не может есть и пить. «Одна из гланд настолько опухла, ***** [блин], стала настолько огромной, примерно как я в медиа-сфере сейчас. Вот огроменной стала», — пожаловался мужчина.
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