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Винокур поделился детским фото с Лаймой Вайкуле 

Letidor.ru и ещё 2 1 час назад
Винокур поделился детским фото с Лаймой Вайкуле
Фото: Letidor.ru
Руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур давно дружит с эстрадной певицей Лаймой Вайкуле. Они даже родились в один день и часто отмечали праздники вместе. Кстати, 31 марта юмористу исполнилось 72 года, а певице — 66 лет. Владимир Винокур решил показать поклонникам забавный детский снимок с Лаймой Вайкуле, который сделали с помощью фотомонтажа.
Мы дружим с Лаймой много лет! У нас даже День Рождения в один день! А слева фото в Юрмале «несколько» лет назад! Встретил на пляже девушку, с тех пор не расстаёмся! Лайма не изменилась, я чуть повзрослел!🎶❤️
— с юмором отметил артист.
@vladimir_vinokur
«Очень круто, фото шикарны, брат с сестрой😍. Вы очень любимы народом», «Крепкой вам дружбы! Успехов и здоровья!❤️», «Удивительные люди💚 и необычная жизнь👍 Хороших встреч, добрых друзей и ВДОХновения🌞», «Какие вы классные», — комментируют поклонники в Instagram.
Напомним, Владимир Винокур вместе с женой Тамарой Перваковой воспитал единственную дочь. Анастасия пошла по стопам мамы и стала артисткой балета. В 2015 году у нее родился сын Федор. Звездные бабушка и дедушка души не чают во внуке.
К слову, у Лаймы Вайкуле нет детей. В 2010 году, в возрасте 56 лет, певице удалось забеременеть с помощью ЭКО. Однако артистка не смогла выносить малыша. Отметим, Лайма Вайкуле является крестной мамой внучки Раймонда Паулса. Девочка Моник-Ивон появилась на свет в 1994 году.
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Звёзды , Раймонд Паулс , Владимир Винокур , Лайма Вайкуле
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