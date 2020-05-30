Винокур поделился детским фото с Лаймой Вайкуле 

Руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур давно дружит с эстрадной певицей Лаймой Вайкуле . Они даже родились в один день и часто отмечали праздники вместе. Кстати, 31 марта юмористу исполнилось 72 года, а певице — 66 лет. Владимир Винокур решил показать поклонникам забавный детский снимок с Лаймой Вайкуле, который сделали с помощью фотомонтажа.

Мы дружим с Лаймой много лет! У нас даже День Рождения в один день! А слева фото в Юрмале «несколько» лет назад! Встретил на пляже девушку, с тех пор не расстаёмся! Лайма не изменилась, я чуть повзрослел!🎶❤️

— с юмором отметил артист.

@vladimir_vinokur

«Очень круто, фото шикарны, брат с сестрой😍. Вы очень любимы народом», «Крепкой вам дружбы! Успехов и здоровья!❤️», «Удивительные люди💚 и необычная жизнь👍 Хороших встреч, добрых друзей и ВДОХновения🌞», «Какие вы классные», — комментируют поклонники в Instagram.

Напомним, Владимир Винокур вместе с женой Тамарой Перваковой воспитал единственную дочь. Анастасия пошла по стопам мамы и стала артисткой балета. В 2015 году у нее родился сын Федор. Звездные бабушка и дедушка души не чают во внуке.