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Блогер Лена Миро высказала свое мнение насчет лучшей и худшей звезды современности. Как оказалось, больше всего ее раздражает Луиза Чикконе , более известная как Мадонна . Об этом автор блога пишет в LiveJournal.

По ее словам, певица идет на все "ради конъюнктуры рынка и спроса":

"В моде секс? Изображала секс, будучи антисексом. Пришла пора глумиться над религией? Сняла трусы, изображая девственницу"

— заметила блогер, подчеркнув, что Луиза взялась и за проблемы экологии, когда это стало модным.

"При этом, таланта — ноль. Ни голоса, ни слуха, ни, простите, секса" — отмечает Миро.

В то же время блогер противопоставляет Мадонне Дженнифер Лопес , которая не "запачкала себя политикой" и позиционирует себя как профессиональную певицу.

"При всём желании выбиться в люди, стать звездой, Лопес никогда не изменяла принципам. А принцип этот прост — максимально хорошо делать свою работу" — считает автор блога.

Джей Ло, по ее мнению, "трудяжка", которая поет, а не кочевряжится. Она профессионал, а "от бабки Луизы — рвать тянет", полагает Миро.