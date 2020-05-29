Блогер Лена Миро высказала свое мнение насчет лучшей и худшей звезды современности. Как оказалось, больше всего ее раздражает Луиза Чикконе, более известная как Мадонна. Об этом автор блога пишет в LiveJournal.
По ее словам, певица идет на все "ради конъюнктуры рынка и спроса":
"В моде секс? Изображала секс, будучи антисексом. Пришла пора глумиться над религией? Сняла трусы, изображая девственницу"
— заметила блогер, подчеркнув, что Луиза взялась и за проблемы экологии, когда это стало модным.
"При этом, таланта — ноль. Ни голоса, ни слуха, ни, простите, секса" — отмечает Миро.
В то же время блогер противопоставляет Мадонне Дженнифер Лопес, которая не "запачкала себя политикой" и позиционирует себя как профессиональную певицу.
"При всём желании выбиться в люди, стать звездой, Лопес никогда не изменяла принципам. А принцип этот прост — максимально хорошо делать свою работу" — считает автор блога.
Джей Ло, по ее мнению, "трудяжка", которая поет, а не кочевряжится. Она профессионал, а "от бабки Луизы — рвать тянет", полагает Миро.
Ранее "Рамблер" писал о том, что мужчины признались, каких женщин любят больше всего.