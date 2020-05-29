Самую молодую миллиардершу лишили статуса из-за лжи

Основательницу собственного косметического бренда Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи. Настоящее состояние девушки раскрывает Forbes.

Издание ополчилось на знаменитость ввиду того, что та лгала о доходах своего бренда Kylie Jenner, подделывая налоговые декларации ради титула.

Отмечается, что в январе самая молодая экс-миллиардерша продала половину своей компании косметическому гиганту Coty за $600 млн, получив $340 млн после уплаты налога.

@kyliejenner

Forbes, анализируя состояние Дженнер, отмечает, что сейчас 22-летняя девушка имеет чуть менее $900 млн Кроме того, издание подчеркнуло, что в вычислениях учитывался меньший доход от бренда, чем утверждала предпринимательница еще до сделки.