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Самую молодую миллиардершу в мире лишили статуса из-за лжи 

Мария Сергеева 2 часа назад
Самую молодую миллиардершу лишили статуса из-за лжи
Фото: @kyliejenner
Основательницу собственного косметического бренда Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи. Настоящее состояние девушки раскрывает Forbes.
Издание ополчилось на знаменитость ввиду того, что та лгала о доходах своего бренда Kylie Jenner, подделывая налоговые декларации ради титула.
Отмечается, что в январе самая молодая экс-миллиардерша продала половину своей компании косметическому гиганту Coty за $600 млн, получив $340 млн после уплаты налога.
@kyliejenner
Forbes, анализируя состояние Дженнер, отмечает, что сейчас 22-летняя девушка имеет чуть менее $900 млн Кроме того, издание подчеркнуло, что в вычислениях учитывался меньший доход от бренда, чем утверждала предпринимательница еще до сделки.
Ранее "Рамблер" писал о том, что танцовщица стала моделью и прославилась.
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Звёзды , Forbes
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