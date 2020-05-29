Криворотов оценил темное прошлое своей избранницы

Сразу же после грандиозного финала седьмого сезона телешоу "Холостяк" стало известно об интересных деталях выбора героя проекта Антона Криворотова. Оказывается не все было лишь сценарием, и модель Барбара Пино до сих пор вместе с мужчиной. Это подтверждается постами в Instagram героя шоу.

Пара проводит дни вместе, а накануне Криворотов опубликовал видео, которое доказывает, что он проснулся вместе со своей избранницей.

Мужчина продолжает оставаться со счастливицей, хотя про нее продолжают ходить слухи насчет сомнительного прошлого. Например, кто-то нашел информацию о том, как Пино общалась с олигархом, а также ее фотографии на сайте элитного стриптиз-клуба. По поводу этого Антон высказывается следующим образом:

"Хорошо отношусь к этим слухам. Она меня многому научила», — пошутил Криворотов, добавив: «Вообще, бывших эскортниц не бывает. Это наша отдельная статья доходов" — отвечает он "доброжелателям".

Пользователи соцсети начали расспрашивать пару об их союзе, на что Криворотов ответил, что у них все хорошо.