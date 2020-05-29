Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Криворотов высказался о сомнительной репутации своей избранницы Барбары Пино 

Мария Сергеева 1 час назад
Криворотов оценил темное прошлое своей избранницы
Фото: Кадр из телешоу "Холостяк"
Сразу же после грандиозного финала седьмого сезона телешоу "Холостяк" стало известно об интересных деталях выбора героя проекта Антона Криворотова. Оказывается не все было лишь сценарием, и модель Барбара Пино до сих пор вместе с мужчиной. Это подтверждается постами в Instagram героя шоу.
Пара проводит дни вместе, а накануне Криворотов опубликовал видео, которое доказывает, что он проснулся вместе со своей избранницей.
Мужчина продолжает оставаться со счастливицей, хотя про нее продолжают ходить слухи насчет сомнительного прошлого. Например, кто-то нашел информацию о том, как Пино общалась с олигархом, а также ее фотографии на сайте элитного стриптиз-клуба. По поводу этого Антон высказывается следующим образом:
"Хорошо отношусь к этим слухам. Она меня многому научила», — пошутил Криворотов, добавив: «Вообще, бывших эскортниц не бывает. Это наша отдельная статья доходов" — отвечает он "доброжелателям".
Пользователи соцсети начали расспрашивать пару об их союзе, на что Криворотов ответил, что у них все хорошо.
Ранее "Рамблер" писал о том, что самую молодую миллиардершу в мире лишили статуса из-за лжи.
Видео дня. Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
Женский форум
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лишившаяся статуса миллиардерша дала ответ
Лишившаяся статуса миллиардерша дала ответ
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Лишившаяся статуса миллиардерша дала ответ
Лишившаяся статуса миллиардерша дала ответ
Модель показала горячее фото в бикини
Модель показала горячее фото в бикини
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
10:22
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
Любовь
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
09:36
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
Звёзды
Названо самое полезное молоко
06:11
Названо самое полезное молоко
Еда Здоровье
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
02:38
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
Психология
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
20:07
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
Еда Здоровье
Какие модные тренды продиктовал коронавирус
03:06
Какие модные тренды продиктовал коронавирус
Мода
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
03:14
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение