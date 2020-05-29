Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лишившаяся статуса миллиардерша дала ответ 

Мария Сергеева 35 минут назад
Лишившаяся статуса миллиардерша дала ответ
Фото: @kyliejenner
Основательница собственного косметического бренда Кайли Дженнер, которая ранее лишилась титула самой молодой миллиардерши в мире, ответила на обвинения во лжи. Об этом сообщает Daily Mail.
Девушка разместила в соцсетях несколько постов, в которых раскритиковала журналистов Forbes за "неточные утверждения и недоказанные предположения" о ее финансах.
Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" заявила, что она не просила присваивать ей какие-либо звания обманным путем.
"Что тут вообще происходит? Я думала, что это авторитетный сайт" — высказалась она в отношении издания.
Кроме того, знаменитость взяла за основу предположения, высказанные авторами Forbes, обратив внимание на отсутствие аргументации.
«"Налоговые декларации, которые, вероятно, были подделаны" — это и есть ваше доказательство? То есть вы просто взяли и решили, что они подделаны?» — задается вопросом Дженнер.
Также девушка подчеркнула, что она счастлива несмотря ни на что.
Ранее "Рамблер" писал о том, что самую молодую миллиардершу в мире лишили статуса из-за лжи.
Видео дня. Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
Женский форум
Звёзды , Forbes
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Лишившаяся статуса миллиардерша дала ответ
Лишившаяся статуса миллиардерша дала ответ
Криворотов оценил темное прошлое своей избранницы
Криворотов оценил темное прошлое своей избранницы
Модель показала горячее фото в бикини
Модель показала горячее фото в бикини
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
10:22
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
Любовь
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
09:36
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
Звёзды
Названо самое полезное молоко
06:11
Названо самое полезное молоко
Еда Здоровье
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
02:38
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
Психология
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
20:07
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
Еда Здоровье
Какие модные тренды продиктовал коронавирус
03:06
Какие модные тренды продиктовал коронавирус
Мода
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
03:14
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение