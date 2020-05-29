Лишившаяся статуса миллиардерша дала ответ 

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Основательница собственного косметического бренда Кайли Дженнер, которая ранее лишилась титула самой молодой миллиардерши в мире, ответила на обвинения во лжи. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка разместила в соцсетях несколько постов, в которых раскритиковала журналистов Forbes за "неточные утверждения и недоказанные предположения" о ее финансах.

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" заявила, что она не просила присваивать ей какие-либо звания обманным путем.

"Что тут вообще происходит? Я думала, что это авторитетный сайт" — высказалась она в отношении издания.

Кроме того, знаменитость взяла за основу предположения, высказанные авторами Forbes, обратив внимание на отсутствие аргументации.

«"Налоговые декларации, которые, вероятно, были подделаны" — это и есть ваше доказательство? То есть вы просто взяли и решили, что они подделаны?» — задается вопросом Дженнер.

Также девушка подчеркнула, что она счастлива несмотря ни на что.