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В соцсетях разоблачили идеальные фото звезд, поразив мужчин 

Рамблер 3 часа назад
В соцсетях разоблачили идеальные фото звезд
Фото: @beauty.false
Instagram-аккаунт @beauty.false опубликовал несколько коллажей со снимками звезд, на которых видно, как знаменитости скрывают свой целлюлит. Все это делалось, чтобы доказать, что внешность может не соответствовать идеалу.
@beauty.false
В соцсети рассмотрели фотографии Хейли Бибер, Кендалл Дженнер, Беллы Хадид и Софии Джаморы. Публикация подкреплялась утверждением о том, что целлюлит — это нормально, а также пожеланием "любить себя".
@beauty.false
Девушки оставили в комментариях благодарность автору поста за то, что теперь они могут оценить себя по достоинству. В то же время некоторые пользователи Instagram не поверили опубликованным снимкам, заявив, что это фотошоп.
@beauty.false
В настоящее время публикация набрала более 140 тысяч лайков и множество комментариев, в которых представительницы слабого пола не боятся признаться, что у них есть целлюлит.
@beauty.false
Ранее "Рамблер" писал о том, что танцовщица стала моделью и прославилась.
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Женский форум 7
Звёзды , Кендалл Дженнер , Белла Хадид
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