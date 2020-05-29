В соцсетях разоблачили идеальные фото звезд

Instagram-аккаунт @beauty.false опубликовал несколько коллажей со снимками звезд, на которых видно, как знаменитости скрывают свой целлюлит. Все это делалось, чтобы доказать, что внешность может не соответствовать идеалу.

@beauty.false

В соцсети рассмотрели фотографии Хейли Бибер, Кендалл Дженнер Беллы Хадид и Софии Джаморы. Публикация подкреплялась утверждением о том, что целлюлит — это нормально, а также пожеланием "любить себя".

@beauty.false

Девушки оставили в комментариях благодарность автору поста за то, что теперь они могут оценить себя по достоинству. В то же время некоторые пользователи Instagram не поверили опубликованным снимкам, заявив, что это фотошоп.

@beauty.false

В настоящее время публикация набрала более 140 тысяч лайков и множество комментариев, в которых представительницы слабого пола не боятся признаться, что у них есть целлюлит.