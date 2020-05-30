Валерия рассказала о «дебильной аудитории» 

Цой в "супер-раунде" выпуска досталось задание позвонить Валерии и произнести заготовленную авторами шоу фразу с предложением провести прямой эфир в инстаграме и устроить челленджи. Певица отказалась, назвав один из предложенных челленджей "каким-то трешем", однако признала, что "надо что-то делать" с онлайн-стримами.

"Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала… Вот эти челленджи, мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато",

— сказала певица.

Позднее в комментариях к одному из постов в инстаграме ее попросили пояснить слова о "дебильной аудитории".

"Почему Вы назвали свою аудиторию дебильной в разговоре с Цой? Вы считаете нормальным оскорблять поклонников?"

— спросила @an.khvat.

"Не свою, а ту, которая глотает тупой контент. У меня прекрасная аудитория, умная, думающая, интеллигентная — грех жаловаться",

— ответила Валерия.