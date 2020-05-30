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Валерия рассказала о «дебильной аудитории» 

РИА Новости и ещё 4 37 минут назад
Валерия рассказала о «дебильной аудитории»
Фото: РИА Новости
Певица Валерия в телефонном разговоре с коллегой Анитой Цой в развлекательном YouTube-шоу Comment Out заявила о "дебильной аудитории".
Цой в "супер-раунде" выпуска досталось задание позвонить Валерии и произнести заготовленную авторами шоу фразу с предложением провести прямой эфир в инстаграме и устроить челленджи. Певица отказалась, назвав один из предложенных челленджей "каким-то трешем", однако признала, что "надо что-то делать" с онлайн-стримами.
"Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала… Вот эти челленджи, мне кажется, это немножко мелко как-то, как-то глуповато",
— сказала певица.
Позднее в комментариях к одному из постов в инстаграме ее попросили пояснить слова о "дебильной аудитории".
"Почему Вы назвали свою аудиторию дебильной в разговоре с Цой? Вы считаете нормальным оскорблять поклонников?"
— спросила @an.khvat.
"Не свою, а ту, которая глотает тупой контент. У меня прекрасная аудитория, умная, думающая, интеллигентная — грех жаловаться",
— ответила Валерия.
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Звёзды , Другое , Анита Цой , Валерия
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