Гузеева возмутила отказом соблюдать санитарные нормы

61-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева объяснила, почему она может не соблюдать санитарные нормы — в частности, появляться на публике без маски и перчаток во время эпидемии коронавируса. Знаменитость дала понять: «Что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Лариса Андреевна объяснила, что она работает на телевидении, именно поэтому правилам следовать не обязательно.

«Алёу, это люди? Объясняю. Без маски и без перчаток, потому что работаю в телевизоре. В телевизоре работаю, потому что училась на артистку в институте. Если кому-то кажется, что я его соседка или подружка — он ошибается. Дураков и дур баню по-прежнему. Личные сообщения не читаю. Дорогих подписчиков обнимаю крепко и желаю счастья»,

— написала Гузеева в своем официальном аккаунте в социальной сети Instagram.

Пользователи Сети раскритиковали позицию телеведущей, а также отметили ее грубый тон в общении с подписчиками. «Сиди дома и ори матом, культурная артистка», «Почему столько злобы и грубости?», «Деревню из вас так и не вывезли», — считают подписчики.

Однако Лариса Андреевна поставила многих недовольных на место, причем с использованием нецензурной лексики. «Тяжело, наверное, иметь жир вместо мозгов?», «Добрая женщина, идите на ***», — написала она критикам.