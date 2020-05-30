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Степаненко рассказала об отношении к Петросяну после развода 

РИА Новости и ещё 13 31 минуту назад
Степаненко рассказала об отношении к Петросяну
Фото: РИА Новости
Артистка эстрады Елена Степаненко в интервью "Вечерней Москве" рассказала, что простила своего бывшего супруга, юмориста Евгения Петросяна.
Она отметила, что по своей натуре всепрощающая. Кроме того, в период развода у артистки возникло удивление от происходящего.
"Потому что это было действительно ужасно. Но я же прошла этот путь, ничего не отвечая на лживые обвинения",
— пояснила Степаненко.
Она предположила, раз ей было послано такое испытание, то она должна стерпеть.
"Я считаю, что проходить их надо с честью и достоинством, что я и старалась делать",
— пояснила телеведущая, ответив, что ей нужно было переосмыслить свою жизнь.
Однако, если бы ей сказали о подобном несколько лет назад, то она бы не поверила.
"Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы все, что он задумал, исполнилось",
— поделилась Степаненко.
Также артистка поделилась, что может назвать себя счастливым человеком, ведь она здорова, а близкие и родные поддерживают ее. Кроме того, она ведет "прекрасную программу".
Артистка Елена Степаненко и юморист Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде.
Позднее в СМИ стала появляться информация о том, что Петросян женился на Татьяне Брухуновой. Юморист назвал публикации "клеветой" и "издевательством над его личной жизнью", при этом не подтвердив и не опровергнув сообщения.
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Звёзды , Елена Степаненко , Евгений Петросян , Вечерняя Москва
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