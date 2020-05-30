Степаненко рассказала об отношении к Петросяну

Она отметила, что по своей натуре всепрощающая. Кроме того, в период развода у артистки возникло удивление от происходящего.

"Потому что это было действительно ужасно. Но я же прошла этот путь, ничего не отвечая на лживые обвинения",

— пояснила Степаненко.

Она предположила, раз ей было послано такое испытание, то она должна стерпеть.

"Я считаю, что проходить их надо с честью и достоинством, что я и старалась делать",

— пояснила телеведущая, ответив, что ей нужно было переосмыслить свою жизнь.

Однако, если бы ей сказали о подобном несколько лет назад, то она бы не поверила.

"Я давно простила Евгения Вагановича и отпустила в его новую жизнь. Хочу, чтобы жизнь у него была радостной и светлой. И чтобы все, что он задумал, исполнилось",

— поделилась Степаненко.

Также артистка поделилась, что может назвать себя счастливым человеком, ведь она здорова, а близкие и родные поддерживают ее. Кроме того, она ведет "прекрасную программу".

Артистка Елена Степаненко и юморист Евгений Петросян развелись в 2018 году после 33 лет брака. Процесс раздела имущества бывших супругов продолжается в суде.

Позднее в СМИ стала появляться информация о том, что Петросян женился на Татьяне Брухуновой. Юморист назвал публикации "клеветой" и "издевательством над его личной жизнью", при этом не подтвердив и не опровергнув сообщения.