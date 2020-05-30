Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерия пожаловалась на «дебильную аудиторию» 

Александра Нечаева 2 часа назад
Валерия пожаловалась на «дебильную аудиторию»
Фото: @valeriya
Певица заявила об этом в эфире развлекательного шоу Comment Out, выходящего на YouTube.
Участницей передачи стала Анита Цой, которой в «супер-раунде» шоу выпало задание в телефонном звонке Валерии предложить той провести прямой эфир в соцсети и сделать челленджи. Певица категорически отказалась, отметив, что один из предложенных челленджей «трешем». Телефонный разговор звезд, разумеется, транслировался в эфире.
Валерия призналась, что считает так популярные сегодня всевозможные челленджи глупой затеей:
Вот эти челленджи, мне кажется, это как-то глуповато,
— заявила певица.
При этом Валерия заметила, что, возможно, сейчас время такое, что без онлайн-стримов не обойтись:
Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала…
— посетовала звезда.
Многих подписчиков Валерии возмутило это высказывание, в комментариях к одному из постов на личной странице певицы ее попросили объяснить неосторожное высказывание:
Почему Вы назвали свою аудиторию дебильной в разговоре с Цой? Вы считаете нормальным оскорблять поклонников?
На что певица ответила, что имела в виду вовсе не своих подписчиков, а тех людей, которым нравятся подобные челленджи.
У меня прекрасная аудитория, умная, думающая, интеллигентная — грех жаловаться,
— написала певица.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Агутин и другие звезды потребовали выплат от государства.
Видео дня. Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
Женский форум 21
Звёзды , Анита Цой
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью
Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью
Шесть самых смелых женских фантазий в постели
Шесть самых смелых женских фантазий в постели
Сын показал монстра из сна и привел родителей в ужас
Сын показал монстра из сна и привел родителей в ужас
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
10:22
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
Любовь
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
09:36
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
Звёзды
Названо самое полезное молоко
06:11
Названо самое полезное молоко
Еда Здоровье
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
02:38
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
Психология
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
20:07
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
Еда Здоровье
Какие модные тренды продиктовал коронавирус
03:06
Какие модные тренды продиктовал коронавирус
Мода
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
03:14
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение