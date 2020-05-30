Валерия пожаловалась на «дебильную аудиторию» 

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Певица заявила об этом в эфире развлекательного шоу Comment Out, выходящего на YouTube.

Участницей передачи стала Анита Цой , которой в «супер-раунде» шоу выпало задание в телефонном звонке Валерии предложить той провести прямой эфир в соцсети и сделать челленджи. Певица категорически отказалась, отметив, что один из предложенных челленджей «трешем». Телефонный разговор звезд, разумеется, транслировался в эфире.

Валерия призналась, что считает так популярные сегодня всевозможные челленджи глупой затеей:

Вот эти челленджи, мне кажется, это как-то глуповато,

— заявила певица.

При этом Валерия заметила, что, возможно, сейчас время такое, что без онлайн-стримов не обойтись:

Я понимаю, что, наверное, может быть, надо делать, что аудитория эта дебильная стала…

— посетовала звезда.

Многих подписчиков Валерии возмутило это высказывание, в комментариях к одному из постов на личной странице певицы ее попросили объяснить неосторожное высказывание:

Почему Вы назвали свою аудиторию дебильной в разговоре с Цой? Вы считаете нормальным оскорблять поклонников?

На что певица ответила, что имела в виду вовсе не своих подписчиков, а тех людей, которым нравятся подобные челленджи.

У меня прекрасная аудитория, умная, думающая, интеллигентная — грех жаловаться,

— написала певица.