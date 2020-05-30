Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов 

Популярного рэпера Элджея фанаты привыкли видеть с белыми линзами и до последнего не знали, какой у музыканта цвет глаз. Несколько месяцев назад супруг Насти Ивлеевой, настоящее имя которого Алексей Узенюк , полюбил разнообразные грилзы, то есть декоративные накладки на зубы, которые порой выглядели пугающе и придавали образу исполнителя демонический вид.

В свежей публикации своего Instagram Элджей удивил поклонников в очередной раз. Он предстал перед ними естественном обличии — снял линзы и показал белоснежную улыбку без каких-либо накладок на зубах. Многие фанаты были приятно удивлены.

@sayonaraboy

«Без линз! Крутой крутой», «Красавчик», «Улыбайся почаще!», «Самый настоящий», «Какой милый», «На человека стал похож» — отреагировали фолловеры в комментариях.