Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Рэпер Элджей показал себя без линз и грилзов
Фото: Teleprogramma.pro
Популярного рэпера Элджея фанаты привыкли видеть с белыми линзами и до последнего не знали, какой у музыканта цвет глаз. Несколько месяцев назад супруг Насти Ивлеевой, настоящее имя которого Алексей Узенюк, полюбил разнообразные грилзы, то есть декоративные накладки на зубы, которые порой выглядели пугающе и придавали образу исполнителя демонический вид.
В свежей публикации своего Instagram Элджей удивил поклонников в очередной раз. Он предстал перед ними естественном обличии — снял линзы и показал белоснежную улыбку без каких-либо накладок на зубах. Многие фанаты были приятно удивлены.
@sayonaraboy
«Без линз! Крутой крутой», «Красавчик», «Улыбайся почаще!», «Самый настоящий», «Какой милый», «На человека стал похож» — отреагировали фолловеры в комментариях.
Музыкант посвящает время в самоизоляции работе над новыми треками. Его супруга, популярный блогер и вайнер Анастасия Ивлеева, рассказывала в одном из своих стримов, что Элджей занят творчеством. Поэтому фанаты с нетерпением ждут его нового трека.
Видео дня. Вещи, которых не должно быть в квартире у женщины
Teleprogramma.pro: последние новости
Екатерина Боярская снова покрасила волосы в розовый цвет и блеснула своими пышными формами Екатерина Боярская снова покрасила волосы в розовый цвет и блеснула своими пышными формами Сын Елены Яковлевой заявил, что хочет оставить свою маму без внуков Сын Елены Яковлевой заявил, что хочет оставить свою маму без внуков «Работаю в телевизоре»: Лариса Гузеева объяснила, почему ходит без маски и перчаток «Работаю в телевизоре»: Лариса Гузеева объяснила, почему ходит без маски и перчаток
Женский форум 1
Звёзды , Анастасия Ивлеева , Алексей Узенюк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Девушка разоблачила идеальные фото звезд
Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью
Внучка Боярского подразнила фанатов пышной грудью
Шесть самых смелых женских фантазий в постели
Шесть самых смелых женских фантазий в постели
Сын показал монстра из сна и привел родителей в ужас
Сын показал монстра из сна и привел родителей в ужас
Видео
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
00:45
Раскрыт лайфхак по закрыванию коробок с крупами
Дом и сад
Раскрыт секрет идеальных спагетти
14:13
Раскрыт секрет идеальных спагетти
Еда
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
00:15
Стриптиз помог жене футболиста привлечь мужа к уборке
Звёзды
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
10:22
Необычные влюбленные, которым нет дела до окружающих
Любовь
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
09:36
Самые громкие карантинные скандалы шоубиза России
Звёзды
Названо самое полезное молоко
06:11
Названо самое полезное молоко
Еда Здоровье
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
02:38
6 типов подруг, от которых надо срочно избавиться
Психология
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
20:07
Какая тушенка лучше: по ГОСТу или по ТУ
Еда Здоровье
Какие модные тренды продиктовал коронавирус
03:06
Какие модные тренды продиктовал коронавирус
Мода
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
03:14
Что происходит с Борисом Моисеевым на самом деле
Звёзды Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение