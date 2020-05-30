Степаненко высмеяла Петросяна на своем телешоу 

67-летняя юмористка Елена Степаненко высказалась о своей жизни после развода с 74-летним Евгением Петросяном . Звезда телеканала «Россия-1» с улыбкой на лице рассказала, как ей непросто дался период расставания с супругом.

Артистка понимает, что после скандального разрыва с сатириком публика с особым вниманием относится к ее личной жизни. Елена Степаненко решила при первой же возможности высмеять бывшего избранника. В своем шоу «Ещё не вечер» она показала фрагмент номера с Петросяном. «Как у такой красивой очаровательной девушки до сих пор нет бойфренда?», — поинтересовался на видео у Елены Евгений Ваганович. «Сдох от счастья», — пошутила Степаненко.

Затем юмористка потроллила бывшего мужа.

«Я потеряла вторую половинку. Да, девочки, в жизни такое случается. Это было очень сложное время. Я с огромным трудом, со слезами привыкала к новой жизни. Было очень тяжело. Шутка ли: потерять сразу 45 килограммов».

Елена Григорьевна придерживается особой тактики. Как считает бывшая супруга Петросяна, нужно есть столько, сколько еды умещается в ладошку. Артистка советует выпивать стакан воды перед едой. «Если чувствуете, что не наелись, выпейте еще стакан воды», — отмечала Степаненко.