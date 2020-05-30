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«Мы будем как влюбленные кролики!»: Миро прошлась по Седоковой 

Александра Нечаева 2 часа назад
«Мы будем как влюбленные кролики!»
Фото: @annasedokova
Миро никогда не скрывала своего не слишком хорошего мнения о певице, которая по совместительству еще и многодетная мама. Именно тему очередной возможной беременности подняла блогер в своем новом посте.
Миро обратила внимание на одну из последних публикаций Седоковой в своем микроблоге: под фотографией в черном боди с прижатым к губам пальцем певица вопрошает «Вы ничего не видели? Да?». Таким образом Анна как бы намекает на опубликованное перед этим сториз, в котором мелькнул округлившийся живот певицы.
Миро отмечает, что не против того, что звезды рожают много детей, но блогер также напомнила, что Седокова родила троих наследников от разных мужчин. По мнению блогера, певица сознательно рожает детей от каждого нового мужчины, причем возлюбленные Анны, отмечает Миро, люди отнюдь не бедные.
Любовь любовью, а кушать, как известно, хочется всегда!
— пишет блогер.
Миро с издевкой напоминает, что отца каждого своего ребенка Седокова называла любовью всей жизни и отмечает, что в то время, когда девушки пытаются окрутить какого-нибудь олигарха, Анна «берет количеством, а не качеством».
Любовные истории Седоковой и рождение ее детей Миро сравнивает с хорошо поставленным бизнесом:
Женатик, иди сюда, ложись, у меня есть ж…, раздевайся, и я готова! Ты моя любовь теперь навечно, долой презерватив, мы будем как влюбленные кролики!
— высмеивает Седокову Миро.
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