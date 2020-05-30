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Миронов заинтриговал поклонников снимком с детьми 

Passion.ru и ещё 2 2 часа назад
Миронов заинтриговал поклонников снимком с детьми
Фото: Passion.ru
Актер не комментирует личную жизнь.
53-летний Евгений Миронов — один из самых скрытных отечественных актеров. Несколько месяцев назад в Сети появились первые фото артиста с предполагаемым сыном, рожденным суррогатной матерью. А теперь пользователи Сети обсуждают новый снимок в блоге Миронова — в честь 20-летия фестиваля «Черешневый лес» Евгений посадил деревце в саду, однако внимание привлек мальчик, с которым позирует актер.
@emironovofficial
«Племянники с вами, а где ваш сын?», «Какие вы славные!», «Как похожи племянники», «Какие у Вас чудные мальчики!», «Осталось еще построить дом», «Дом построили, сына родили, дерево посадили… Программа выполнена?», «Дети ваши?», «Какие красавчики», — пишут комментаторы.
Напомним, СМИ сообщали, что у Евгения Миронова есть пятилетний сын Петр. Знакомые актера рассказали, что мальчик много времени проводит со знаменитым отцом, а в театре Наций, которым руководит Евгений, у него даже есть отдельная комната для отдыха и игр.
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