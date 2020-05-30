Дарья Мороз ответила на слухи о госпитализации

Актриса Дарья Мороз впервые ответила на слухи о том, что ее якобы положили в больницу. Напомним, некоторое время назад в СМИ стала появляться информация, что звезда была госпитализирована в медицинское учреждение.

Мороз принимала участие в проекте "Танцы со звездами", но за несколько дней до финала объявила, что не сможет продолжать борьбу в шоу. По информации СМИ, у Дарьи диагностировали коронавирус. Эти слухи она оставила без комментариев, зато отреагировала на вопрос подписчицы в своем Инстаграме. Мороз опубликовала черно-белый снимок, на котором видно, как улыбающаяся актриса бежит по улице:

@d_moroz

В комментарии к этому снимку одна из подписчиц задала вопрос звезде.

Скриншот из соцсетей

Этот ответ слегка успокоил поклонников ее творчества, теперь подписчики будут смогут меньше переживать о здоровье Дарьи.